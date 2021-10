Il primo crash test per Vlahovic nel… teatro del ‘Franchi’: ma stavolta ci sarà il semi sold out ad accoglierlo

Un passo in più verso la normalità, dato che per il ‘Franchi’ sarà la prima gara dell’apertura degli spalti al 75% ed un primo crash test anche per Dusan Vlahovic, a tre settimane dall’esplosione del caso del suo rinnovo, con il comunicato di Commisso. L’attaccante serbo non era ancora tornato a giocare tra le mura amiche anche se nel post match di Venezia qualcosa dell’aria che tira intorno a lui si è già capito. Resta la controprova del campo, con un ‘Franchi’ che stavolta sarà quasi pieno perché si potrà arrivare fino a poco oltre i 30.000 spettatori, che rappresenta già la presenza media dell’impianto fiorentino. Italiano ha chiesto che il pubblico si comporti un po’ come a teatro, fischiando eventualmente solo a fine spettacolo: è questa la vera risposta ambientale che si attende dalla giornata di oggi.