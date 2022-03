Il primo incontro tra Antognoni e Barone

Nell’ambito della presentazione del progetto vincitore del grande concorso internazionale per il rifacimento del Franchi e del quartiere di Campo di Marte, tra gli ospiti ci saranno anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e l’ex giocatore e dirigente viola, Giancarlo Antognoni.

Sarà questa la prima volta che i due torneranno ad incrociarsi dopo quello che è successo nel corso della scorsa estate e la separazione, non molto amichevole, avvenuta tra le parti.

Un motivo di interesse ulteriore che fornisce l’appuntamento, già di per sé importante, di questo pomeriggio. Sarà anche il momento per un chiarimento vis a vis e per una stretta di mano?