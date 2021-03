Il primo incontro tra Iachini e Kokorin. Ecco le condizioni di Dragowski

Dopo le dimissioni di Cesare Prandelli, alla Fiorentina è tornato Beppe Iachini. Il tecnico marchigiano si è rimesso subito al lavoro, ma non ha a disposizione tutti i giocatori perché impegnati con le Nazionali.

Oltre a loro, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, Iachini non ha ancora conosciuto Aleksandr Kokorin. L’attaccante russo è atteso nelle prossime ore al centro sportivo, dove incontrerà per la prima volta l’allenatore gigliato dopo aver passato una settimana a Roma per seguire il percorso personalizzato di recupero a causa di un problema muscolare. Effettuati test e prove specifiche, la Fiorentina si augura di poter contare su di lui per il rush finale di stagione.

Quest’oggi, inoltre, tornerà in gruppo anche Bartlomiej Dragowski, uscito nei minuti finali del primo tempo contro il Milan. Il problema fisico – si legge – è alle spalle e non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza dal 1′ contro il Genoa.