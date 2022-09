Il problema c’è e si vede, Italiano ora è preoccupato. Ma Cabral più Jovic ancora non si può

Il problema c’è e si vede: la Fiorentina è da quattro partite consecutive (compresa la gara di ritorno dei preliminari di Conference League) che è senza gol all’attivo.

Un dato che non è di certo passato inosservato agli occhi dell’allenatore, Vincenzo Italiano: “L’attacco è un problema, sto cominciando a preoccuparmi. Abbiamo evidenti problemi negli ultimi metri”. Questo è il pensiero espresso dal tecnico al termine del match contro l’Udinese.

Si cercano alternative dunque, ma tra queste, evidentemente, ancora non c’è quella di utilizzare contemporaneamente, anche per semplici spezzoni di partita, Arthur Cabral e Luka Jovic assieme. Anche ieri il serbo ha preso il posto del brasiliano, nonostante la squadra dovesse recuperare lo svantaggio e non ci fosse tanto tempo per farlo.