Il problema difesa: Iachini a lavoro per far tornare i viola al fortino post-lockdown

Beppe Iachini ci sta già lavorando su, perché le maglie della difesa si sono all’improvviso fatte troppo lenti. La Fiorentina, che pure nel post-lockdown era stata la squadra ad aver subìto meno gol di tutta la Serie A, dalla seconda di campionato, ne incassa in media almeno due. E’ successo contro l’Inter (passivo di 4 gol), con la Samp, lo Spezia e l’Udinese (6 reti in tutto, equamente ripartite) e pure in Coppa Italia col Padova, con la rete di Santini in sforbiciata incassata da Terracciano. In vista della gara contro la Roma all’Olimpico vanno assolutamente registrati gli ingranaggi. Anche perché, con tutta probabilità, non ci sarà (sarà la quarta assenza su sei giornate di A) il capitano, German Pezzella. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

