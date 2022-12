Poteva essere un test ulteriore per rafforzare un’idea di crescita tanto inseguita in questi quasi dodici mesi viola e invece per Jonathan Ikoné le conferme arriveranno eventualmente nelle ultime due amichevoli che la Fiorentina giocherà con Lugano e Primavera. Per l’ex Lille un piccolo problema muscolare secondo quanto riferito da Dazn ma niente di preoccupante e riposo anche precauzionale in vista della ripresa del campionato.