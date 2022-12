Il procuratore di Amrabat fa suonare un campanello d’allarme. Ma Pradè era stato molto chiaro sul futuro del centrocampista

Le parole pronunciate da Mohammed Sinouh, procuratore del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, devono far scattare un piccolo campanello d’allarme. L’agente che lavora nella scuderia della CAA Stellar, quella per intendersi di Jack Grealish e tanti altri della Premier, ha detto: “Ho ricevuto tante chiamate per Sofyan”.

E proprio dall’Inghilterra sarebbero arrivati i primi approcci, in particolare dal Liverpool.

Però Amrabat ha un contratto fino al 2024 con la Fiorentina che ha anche a disposizione un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2025 e al momento il club viola non sembra essere intenzionato ad ascoltare eventuali offerte. Vale la pena in questo senso ricordare quanto detto dal ds Pradè subito dopo l’amichevole di Arezzo: “Siamo molto contenti di Sofyan e ce lo teniamo molto stretto”.