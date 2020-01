Il procuratore di Boateng da Pradè e Barone: si tratta la cessione

MILANO – Nei giorni scorsi c’erano stati alcuni rumors per quanto riguarda la cessione di Kevin Prince Boateng. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, proprio in questi minuti si sta svolgendo un incontro tra Edoardo Crnjar, agente del calciatore e la dirigenza della Fiorentina. Si tratta la cessione per il numero 10 viola che lascerebbe Firenze dopo pochi mesi.