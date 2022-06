Il procuratore di Grillitsch è a Firenze: in programma l’incontro decisivo con la Fiorentina per finalizzare la trattativa

Arrivano conferme sulla trattativa che può portare il centrocampista Florian Grillitsch alla Fiorentina.

Tra il club e l’agente Cristian Bereit è previsto un nuovo incontro nella giornata di oggi, sabato 11 giugno, per chiudere definitivamente l’affare e portare il giocatore austriaco in maglia viola. Il procuratore è arrivato in Italia oggi e rimarrà a Firenze domani per proseguire la trattativa.

Il centrocampista è in scadenza di contrattocon l’Hoffenheim. Con la Fiorentina si era svolto un primo incontro in questi giorni, e per lui è pronto un contratto quadriennale a 2 milioni netti a stagione.