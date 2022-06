Il procuratore di Grillitsch resta ancora a Firenze: la trattativa con la Fiorentina potrebbe proseguire nei prossimi giorni

L’edizione odierna de La Nazione in edicola precisa come in queste ore Kristian Bereit, procuratore del centrocampista austriaco Florian Grillitsch, sia a ancora Firenze per discutere con la Fiorentina del futuro del suo assistito. Ieri sera era infatti arrivata la notizia dello stop nella trattativa di ieri che sembrava ormai avviata.

L’agente di Grillitsch resterà comunquue sulle rive dell’Arno ancora per alcuni giorni per tentare di definire il trasferimento del suo assistito in maglia viola. L’intenzione è ormai chiara da entrambe le parti, ma va ancora trovato l’accordo definitivo.