Il procuratore di Pezzella fa visita al Milan

Il procuratore del capitano della Fiorentina, German Pezzella, Martin Guastadisegno, dopo essere stato alcuni giorni a Firenze, si è recato in visita alla sede del Milan. Probabilmente proprio per parlare del centrale argentino, visto che i rossoneri stanno cercando rinforzi in difesa.

Su Pezzella però giova ricordare il fatto che Iachini lo ritiene un punto fermo della propria retroguardia e che il ragazzo non ha mai espresso la propria volontà di cambiare squadra. Anzi, ci sono tutti gli ingredienti per poter intavolare con la società un possibile rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scade nel giugno 2022.