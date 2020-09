Il procuratore di Vlahovic si trova a Firenze: possibile rinnovo in arrivo per l’attaccante viola

Possibili buone notizie sul fronte Vlahovic. Come riporta Radio Bruno Toscana, il procuratore dell’attaccante Darko Ristic si trova a Firenze, da dove si tiene costantemente in contatto con le sedi del mercato a Rimini e Milano. Il motivo della sua presenza potrebbe essere proprio il rinnovo del contratto di Vlahovic, che al momento scadrebbe nel 2023. Ma la Fiorentina ha voglia di blindarlo, di farlo crescere in casa propria, e l’obiettivo non sembra difficile da raggiungere.

