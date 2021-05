Il profilo richiesto da Gattuso in mezzo al campo. Il nuovo tecnico viola chiederà uno sforzo alla dirigenza

Per quanto riguarda la mediana Gattuso ha chiesto uno sforzo. Il profilo richiesto, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è un centrocampista centrale di spessore, abile tecnicamente e in grado di guidare il reparto. Potrebbe arrivare anche un altro elemento più duttile, tra le idee anche l’interista Sensi. Davanti il perno sarà Vlahovic. La Fiorentina e Gattuso vogliono tenerlo. Poi serviranno esterni. Abili, tecnici e in grado di fare anche dei gol. La Fiorentina ci ha provato a lungo nel passato per Berardi, ora potrebbe farlo con Politano.