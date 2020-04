Il “progetto Agudelo”: il nuovo inizio che ci dovrà far vedere un calciatore diverso

Il Corriere dello Sport stamani si concentra sulle potenzialità di Kevin Agudelo in chiave Fiorentina. Trequartista, al limite mezzala, insomma uno con propensione a giocare inquadrando la porta avversaria, ma il progetto della Fiorentina mira altrove: farne un regista di alto livello, uno che grazie ai piedi buoni, la visione di gioco e la capacità di individuare le linee giuste di passaggio possa essere il nuovo Pizarro e non solo per la comune provenienza dal continente al di là dell’Oceano Atlantico. Serviranno pazienza e molte prove, però i 21 anni compiuti a novembre giocano a favore di Agudelo e della squadra di Iachini. Febbraio è stato un mese di inserimento per il colombiano con annesso debutto in casa della Juventus per pochissimi minuti, marzo poteva essere una sorta di trampolino ma poi è successo quel che è successo: il nuovo inizio ci farà conoscere il vero Toto con uno sguardo verso il futuro.