Il programma degli Hearts in vista della Fiorentina: prima dei viola una sfida decisiva in campionato

Dopo la pausa per le Nazionali la Fiorentina tornerà in campo, oltre che in campionato contro l’Atalanta, anche in Conference League. Trasferta scozzese per i viola sul campo degli Hearts, che nel frattempo stanno programmando gli allenamenti durante questa pausa.

L’allenatore del club scozzese Robbie Neilson ha deciso – secondo i media locali – di concedere ai propri giocatori dei giorni liberi dopo due belle vittorie tra coppa e campionato. I calciatori torneranno in campo mercoledì, salvo poi poter disporre anche del weekend libero.

Da lunedì prossimo gli Hearts torneranno in campo per preparare i nuovi appuntamenti, che seguiranno un calendario fitto e ostico. Prima della Fiorentina in Conference, infatti, la squadra di Neilson riceverà in campionato i Rangers per quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro di alta classifica.