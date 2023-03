Il programma del Lecce in vista della Fiorentina: solo due assenze per Baroni

A differenza della Fiorentina, che ha riposato dopo le fatiche di Conference League, il Lecce quest’oggi si è allenato sostenendo una singola seduta di allenamento ad Acaya. Nelle file dei giallorossi si contavano due assenti, Pongracic e Dermaku, alle prese con un differenziato di recupero dopo gli infortuni.

Per il resto Baroni può contare su tutti i suoi effettivi, che ritroverà in campo domattina per la rifinitura allo stadio Via del Mare. Subito dopo l’allenamento, il Lecce salirà su un volo charter in direzione Firenze passando quindi la notte in città prima della partita di domenica.