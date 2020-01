Il programma di Cutrone: tra firma, presentazione e possibile esordio

Patrick Cutrone è atterrato ieri sera nel pianeta Fiorentina. E’ lui il primo acquisto del 2020 viola, il rinforzo in attacco tanto chiesto. In mattinata l’ormai ex giocatore del Wolverhampthon ha svolto le visite mediche di rito e da pochi minuti si trova al centro sportivo Davide Astori, dove apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Viola. Particolare la formula dell’acquisto: prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Gli Wolves però, si sono tenuti un diritto di recompra su Cutrone, ma la questione non finisce qui. Infatti, se gli inglesi decidessero di riacquistarlo, la Fiorentina avrebbe a disposizione cinque giorni per esercitare un ulteriore diritto di riscatto. E in questo caso, il Wolverhampthon non potrebbe più opporsi al definitivo addio di Cutrone.

Nel tardo pomeriggio di oggi poi, ci dovrebbe essere la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto. Un modo per conoscere l’ex Milan e capire le sue sensazioni sull’arrivo alla Fiorentina. Tra oggi e domani (più probabile la prima opzione) Cutrone si allenerà per la prima volta agli ordini di Beppe Iachini e domenica dovrebbe arrivare la prima convocazione. Contro la Spal è esclusa una sua partenza dal primo minuto, ma potrebbe trovare spazio a partita in corso. Per presentarsi ai suoi nuovi tifosi e provare a regalare loro le prime emozioni. Magari con un gol, la specialità della casa.