Il pronostico ribaltato da Prandelli: per Lirola un impiego molto al di sotto delle aspettative

Ci si aspettava potesse finalmente trovare spazio con l’arrivo di Cesare Prandelli e il passaggio alla difesa a quattro. Invece Pol Lirola sembra non essere calcolato dall’allenatore della Fiorentina che finora gli ha preferito Milenkovic e Caceres. Contro il Benevento l’ex Sassuolo è entrato in campo al 51’, mentre in Coppa Italia addirittura al 90’.

Ma qual è il motivo dietro la scelta di Prandelli? Probabilmente il timore di risultare troppo scoperto facendo giocare contemporaneamente Lirola e Biraghi, due terzini più specializzati nella spinta che nella fase difensiva. Sfortuna, per lo spagnolo, vuole poi che Milenkovic ma soprattutto Caceres siano capaci di giocare a destra, posizione occupata più volte nel corso della loro carriera.

Cosa aspettarci dunque dalla partita di questo pomeriggio? Probabilmente nulla di nuovo, e quindi Lirola ancora in panchina almeno in partenza. Ma una cosa è certa: se il giocatore vorrà guadagnarsi il posto, dovrà fare molto di più di quanto mostrato da un po’ di tempo a questa parte.