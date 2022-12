Il proprietario e tifoso viola de “All’Antico Vinaio” stringe un accordo con il presidente dell’Atalanta

Avete presente Tommaso Mazzanti, fondatore della catena di ristoranti “All’Antico Vinaio” di Firenze? Ecco, il noto tifoso viola ha oggi stretto un accordo commerciale con il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. Il locale, celebre per le sue schiacciate, il più recensito al mondo nel 2014, ha siglato con la società bergamasca una joint venture paritetica volta allo sviluppo del brand toscano in Italia e in Europa.

All’Antico Vinaio ha all’attivo 11 store nelle principali città italiane, tra cui Firenze, Roma, Milano, Torino, ed è presente negli Stati Uniti con due negozi a New York e prossimamente a Los Angeles. In Italia, è prevista una nuova apertura a Forte dei Marmi. Impiega complessivamente 200 dipendenti e prevede di chiudere il 2022 con un fatturato di oltre 22 milioni di euro.

Un grande traguardo quindi per il noto tifoso – sfegatato – viola che unisce simbolicamente, fuori dal campo calcistico, anche Fiorentina e Atalanta.