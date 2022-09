Il prossimo avversario della Fiorentina non sembra saper perdere: è la squadra più in forma di tutta la competizione

Quella che si prospetta non sarà proprio una passeggiata per le vie di Istanbul per la Fiorentina. L’avversario del secondo turno, il Basaksehir, ha vinto anche l’ultima partita di campionato in trasferta, nel derby contro il Besiktas. Grazie al gol di Traore, la formazione di Emre Belozoglu è lanciatissima in Super Lig, con la vetta della classifica a un solo punto.

Anche in Conference, i turchi sono partiti col piede giusto, travolgendo gli Hearts in Scozia con un netto 4-0. La compagine di Istanbul è talmente in forma da essere la squadra col miglior ruolino dell’intera competizione europea. Come mostra la tabella sotto riportata dalla Uefa, il Basaksehir ha vinto tutte delle ultime cinque sfide tra campionato e coppa: