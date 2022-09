Il prossimo avversario della Fiorentina pareggia il derby di Riga: a segno il brasiliano Emerson

Giovedì alle 18:45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano farà il suo esordio in Conference League contro il RFS. La squadra lettone di Riga, che proveniva dalla quarta fascia al sorteggio, giocava oggi in campionato contro l’altra squadra di Riga, l’FC.

L’incontro, valido per la 27° giornata di campionato, è terminato sul punteggio di 1-1. Il Rigas Futbola Skola era andato sotto dalla rete di Douglas Aurelio allo scadere del primo tempo, ma al 57′ i padroni di casa hanno trovato il pareggio grazie a Emerson Deocleciano. Uno dei pochi calciatori non lettoni della rosa del RFS e anche uno dei più insidiosi in vista del match di Conference.

Con questo risultato, il prossimo avversario della Fiorentina resta al terzo posto in Virsliga, a tre lunghezze dai cugini del FC e a sette punti dal Valmiera capolista.