“Il prossimo sarà il campionato di Gaetano. Prenditi tutto il tuo tempo, Firenze è con te” FOTO

Nell’importante sfida di stasera contro la Juventus è certa l’assenza di Gaetano Castrovilli: a causa dell brutto infortunio rimediato contro il Venezia, il centrocampista viola sarà out per almeno otto mesi. Quest’oggi, a poche ore dalla partita tra la Fiorentina e i bianconeri, la fidanzata, e futura moglie, del classe ’97 Rachele Risaliti ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al compagno tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Oggi finisce un altro campionato. Un campionato che sicuramente ti ha segnato, ti ha fatto crescere e ti ha messo alla dura prova per ben due volte. La tua tenacia, grinta e voglia di fare ti stanno aiutando per superare anche questo periodo, forse quello più faticoso. Oggi non scenderai in campo l’ultima volta con i tuoi compagni, non combatterai fisicamente con loro per raggiungere un grande sogno, ma tu sarai lì a sostenerli. A volte leggo nei tuoi occhi un po’ di malinconia e potessi ti darei l’anima per farti calciare quel pallone ballando. Ma pensa un po’.. Il tempo vola e dopo l’inizio del prossimo campionato tornerai come un leone ballerino su quel prato verde. Il prossimo campionato sarà IL TUO CAMPIONATO, ne sono sicura come stavi dimostrando prima di quel maledetto 16 aprile. Prenditi tutto il temo che ti serve, non arrenderti mai, combatti, io ci sarò sempre. Tutti ti aspettano, non sarai mai solo. Famiglia e Firenze sono con te. Questo per dirti… Continua a sognare, presto la vita ti regalerà solo traguardi belli”.

Ecco la storia Instagram in questione: