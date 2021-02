Il provino decisivo di Ribery: In caso di forfait spazio ad Eysseric, ma c’è anche un’altra opzione

Per la Fiorentina c’è il rischio di non avere Franck Ribery in campo questa sera contro l’Inter. Questa mattina il francese farà un provino sul campo per capire quanto grave sia il problema, poi a ridosso della partita ci sarà la decisione finale da parte dello stesso giocatore assieme allo staff tecnico.

Se dovesse andare in tribuna, sarebbe la quarta volta dopo le assenze contro Sampdoria, Udinese e Cagliari: e sarebbe un vero peccato, visto che l’ex Bayern ha cominciato proprio nelle ultime partite a stare bene. La dimostrazione non può che essere il gol realizzato contro il Torino, una perla della premiata ditta Ribery-Bonaventura.

In caso di forfait, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la prima ipotesi è quella di inserire Eysseric dietro a Vlahovic. La seconda, meno probabile, prevedrebbe l’avanzamento di Bonaventura, con il centrocampo formato da Borja Valero, Pulgar e Amrabat.