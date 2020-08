Il “proyecto” Fiorentina diventa un caso di studio caso europeo tra dubbi e conferme

La nuova Fiorentina targata Beppe Iachini diventa un caso di studio a livello internazionale. La pagina Twitter spagnola, Soy Calcio ha infatti analizzato la Fiorentina che sarà tra acquisti, rinnovi e cessioni.

Simpatico e strano, a differenza di tanti media italiani, che i due giornalisti abbiano considerato tutti i giocatori in rosa e, per questo, nell’ipotetica formazione uno come Franck Ribery si potrebbe giocare il posto con Zekhnini o Montiel oppure Castrovilli con Cristoforo.

Nell’analisi tecnico tattica, il modulo immaginato dai giornalisti spagnoli è un 4-1-2-3 anche se il modulo iachiniano potrebbe essere un 3-5-2 o un 3-4-3

📺🇮🇹 ¡NUEVO VÍDEO en el CANAL! 🟣🟣 ¿Qué podemos esperar de la Fiorentina 2020/21…? Fichajes, ventas, proyecto… 👉 La continuidad de Chiesa o Castrovilli, la llegada de Amrabat, Javi Martínez o Florenzi…https://t.co/HCDS4aI2kb pic.twitter.com/kKyAxxBkdP — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 25, 2020