Il Psg è pronto al rilancio-assalto a Skriniar e l’operazione riguarda indirettamente anche la Fiorentina

Il destino di Nikola Milenkovic è legato in qualche modo a quello di Skriniar, centrale in uscita dall’Inter e che i nerazzurri stanno trattando con il Psg. La richiesta è intorno ai 70 milioni e secondo Niccolò Ceccarini domani i parigini effettueranno un rilancio. In caso di avanzata positiva dell’affare, l’Inter potrebbe poi fare sul serio con la Fiorentina per Milenkovic.

Inter, per Skriniar atteso nelle prossime ore un rilancio del Paris Saint Germain per provare a chiudere l’operazione — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) July 10, 2022