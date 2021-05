Il PSG perde di nuovo e Guardiola conquista la prima storica finale di Champions League con il City

Il Manchester City di Pep Guardiola liquida ancora una volta il Paris Saint Germain vincendo 2 a 0 all’Etihad Stadium. Un gol per tempo per i Citizens, firmati entrambi da Mahrez consentono agli inglesi di conquistare la prima storica finale di Champions League. Nel finale, dopo la rete del raddoppio i francesi perdono la testa e finiscono in dieci a causa dell’espulsione di Di Maria.

Curiosità: il Manchester City è la prima squadra nella storia della Champions League a vincere tutte e sei le partite tra andata e ritorno di ottavi, quarti e semifinali nella stessa edizione.