Il PSG si fa rimontare dal Manchester City e perde il primo round in casa in una partita dai due volti

Finita la seconda semifinale di andata della Champions League al Parco dei Principi a Parigi tra PSG e Manchester City.

La partita l’ha aperta il Marquinhos per i padroni di casa francesi con un colpo di testa preciso. Un bel primo tempo, combattuto, finito 1-0 per i parigini. Nel secondo tempo la partita cambia volto: il Manchester City pareggia grazie a un tiro-cross di De Bruyne che inganna Navas e si insacca. Poi è l’ex Leicester Mahrez a portare in vantaggio gli inglesi su punizione firmando l’1-2. Al 77esimo il centrocampista del PSG Gana Gueye entra male su Gundogan e si becca un meritatissimo rosso. Il primo round lo vince il Manchester City per 1-2, gara di ritorno fissata per martedì 4 maggio in Inghilterra.