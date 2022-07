Il PSG vuole liberarsi di Rafinha: la Fiorentina ci pensa di nuovo, ma c’è una squadra in vantaggio

Rafinha è sempre più vicino a lasciare il PSG, e per la Fiorentina potrebbe essere una buona notizia. Secondo il Mundo Deportivo il classe 1993 è pronto a risolvere il suo contratto con il club francese, nonostante la scadenza sia fissata nel 2023.

Pur di darlo via, il PSG si accontenterebbe di inserire una percentuale sulla futura rivendita. Le pretendenti non mancano e tra queste c’è anche la Fiorentina, che ha già seguito Rafinha in passato, ma al momento appare in vantaggio il Real Sociedad (dove il centrocampista ha giocato negli ultimi sei mesi).