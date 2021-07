Il punto di domanda sulla testa di Callejon. La Fiorentina pronta a tornare sul mercato per sostituirlo

C’è un punto interrogativo che rimane sulla permanenza alla Fiorentina di Josè Callejon.

Italiano vede negli esterni offensivi che ha a disposizione un’arma importante per portare la squadra a segnare. Se non fosse lo spagnolo a completare il trittico offensivo, il club tornerebbe sul mercato per sostituirlo e cercare un profilo simile.

Qualcuno che dovrà essere un’arma per far male agli avversari e che si unisca a Gonzalez, preso dallo Stoccarda, Sottil e Saponara che, per il momento, completano il comparto degli esterni.