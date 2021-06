Il punto su Lirola: tra i desideri del ragazzo e le necessità della Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, Pol Lirola è tornato alla Fiorentina dopo che il club viola e l’Olympique Marsiglia non hanno trovato l’accordo per una cifra sul riscatto del cartellino. Gli ultimi mesi in Francia hanno rivitalizzato lo spagnolo, che ha finalmente trovato quella continuità che a Firenze prima Iachini e poi Prandelli non hanno saputo dargli. Due gol e due assist in diciannove partite di Ligue 1 per Lirola, che hanno convinto anche Gattuso a spingere per un ritorno in riva all’Arno.

L’intenzione del tecnico viola è di valutarlo nel ritiro di Moena, consapevole che in una difesa a quattro lo spagnolo può tornare ad essere il giocatore ammirato a Sassuolo. E che alla Fiorentina, per colpe non solo sue, non si è quasi mai visto. Al momento, però, il giocatore non si sarebbe ancora rassegnato a lasciare Marsiglia: toccherà a Gattuso cercare di convincerlo e fargli capire di poter essere un calciatore importante per la sua Fiorentina.