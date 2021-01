Il punto sul mercato: la Fiorentina fa muro su Pulgar ma non solo, si continua a riflettere su due profili. Intanto si parla già di nomi estivi

Per la Fiorentina inizia tra pochi minuti il girone di ritorno mentre continua a correre il countdown verso la fine di questa finestra di mercato invernale. Chi non corre è sicuramente la società viola che, dopo aver piazzato i colpi Kokorin, Malcuit e Maleh (per giugno), sta aspettando senza fretta novità solo sul fronte cessioni.

Alcune richieste sono arrivate sulla scrivania di Pradè per Lorenzo Venuti, tra le quali anche quella dello Spezia, ma per la Fiorentina in terzino è in vendita (la sua titolarità stasera lo conferma). Più passano i giorni più sembrano invece difficili le uscite di Pulgar e Eysseric. Il cileno la Fiorentina lo vorrebbe cedere solo a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto, di modo da recuperare sicuramente l’investimento fatto su di lui. Nel caso partisse, Pradè dovrebbe trovare in fretta un sostituto, ma il tempo stringe. Eysseric invece ha detto no al Crotone, con la speranza di potersi giocare ancora le sue carte a Firenze. Riflessioni sul capitolo Montiel, che molto probabilmente andrà a giocare altrove. Ancora nessuna novità sul fronte Benassi: Fiorentina e Verona troveranno una soluzione sul suo futuro negli ultimi giorni di mercato.

Spuntano intanto già alcuni nomi per l’estate: dall’Inghilterra si parla di un interesse della Fiorentina per Benteke del Crystal Palace che andrà in scadenza di contratto a giugno. Per l’estate il vero nome però potrebbe essere Maxi Gomez del Valencia.