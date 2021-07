Il punto sul mercato: A caccia del regista che non c’è, la dirigenza viola prosegue le sue valutazioni. Lirola vuole il Marsiglia ma non batte i piedi

Primi allenamenti e primo test amichevole per la Fiorentina, con una lacuna piuttosto lampante che è emersa: quella del regista. Oggi con l’Ostermunchen si sono disimpegnati prima Krastev e poi Bianco, evidentemente non degli interpreti che faranno parte della prossima rosa. Dovrà rientrare Pulgar, è vero, ma il cileno poco ha dimostrato del regista che serve a Italiano in questi due anni. Le riflessioni della società viola però, convinta di aver già un organico più che buono tra le mani, vanno avanti. La ricerca di un centrocampista da inserire davanti alla difesa, tolto anche Amrabat che tutto è fuorché regista e che in ogni caso è ai box per infortunio, va avanti comunque ma ad oggi la Fiorentina non sembra avere fretta e di situazioni non ne ballo non ne sta scaldando.

L’unico fronte caldo al momento invece è quello della fascia destra: Lirola oggi ha giocato da titolare, un segnale che sicuramente non lo vede a questo punto con le valigie già in macchina. Però il Marsiglia continua ad essere la sua destinazione preferita e l’affare tra i due club molto vicino alla conclusione. Solo dopo la dirigenza viola si muoverà sul sostituto e Zappacosta continua a rappresentare il primo candidato, da capire se in prestito o a titolo definitivo. Il Chelsea potrebbe lasciarlo andare per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro.