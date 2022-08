Il punto sul mercato: accordo tra Fiorentina e Verona sulle cifre per Barak. E intanto arriva anche il sì del giocatore

Definirlo il Barak-day sarebbe eccessivo, ma sicuramente quella di oggi è stata una giornata importante per la trattativa tra Fiorentina e Verona. Le parti hanno trovato un accordo sulle cifre, si parla di circa 15 milioni raggiungibili tra parte fissa e bonus. Ma soprattutto, il club viola ha incassato il sì del giocatore che sembrerebbe convinto di trasferirsi in riva all’Arno. Restano validi i nomi di Bajrami e Kokcu come alternative, ma in questo momento Barak sembra davvero molto vicino a diventare il nuovo centrocampista della Fiorentina.

In uscita tiene banco la questione Kouame, che però potrebbe non sbloccarsi prima di qualche partita. Italiano vuole provarlo di nuovo, capire se davvero potrà tornargli utile prima di confermarlo o lasciarlo partire. Considerando che la Fiorentina dovrà investire in altri ruoli, è probabile che Kouame rimanga come quinto esterno nonostante prima del ritiro di Moena sembrasse un sicuro partente.

Infine la difesa, dove Ranieri difficilmente resterà pur essendo stato inserito nella lista UEFA per i preliminari di Conference League. Da capire in tal senso se la Fiorentina cercherà un rinforzo, considerando le situazioni di Martinez Quarta e Nastasic, ma ad oggi non ci sono ipotesi concrete per il ruolo di vice Milenkovic e Igor.