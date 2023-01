Il punto sul mercato: Arriva Commisso e la Fiorentina cambia passo? Attesi due annunci nel giro di poche ore

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta per tornare in Italia. Dovrebbe seguire direttamente al Franchi la prestazione della squadra in Coppa Italia contro la Sampdoria, giovedì prossimo.

Ma l’arrivo del patron viola potrebbe essere importante anche in chiave mercato, per cercare di dare un’accelerata ad alcune operazioni, in questa sessione invernale che, almeno per il momento, vede la Fiorentina recitare il ruolo dell’attendista.

Comunque sia sono attesi due annunci nel giro di poche ore. Il primo riguarda il rinnovo contrattuale di Giacomo Bonaventura, che si legherà ai viola fino al 2024 con opzione per la stagione successiva.

Il secondo invece è quello del passaggio di Szymon Zurkowski allo Spezia: un’operazione ben avviata e giunta agli ultimi dettagli.

Tutto questo mentre viene confermato l’interessamento per Josip Brekalo, ma non per questo inverno, bensì per la prossima estate, quando l’attaccante esterno del Wolfsburg si libererà a zero euro in scadenza di contratto.