Il punto sul mercato: Barak è il nome più caldo per il centrocampo, ma attenzione a Bajrami-Zurkowski. Dopo i flop di Nastasic e Quarta arriva anche un centrale? Maleh piace a Gasperini, ma la società…

Dopo il successo nell’andata del preliminare europeo, continua il mercato della Fiorentina. L’obiettivo principale è sempre lo stesso: la mezzala di qualità richiesta espressamente da Italiano. Il nome più caldo al momento è quello di Antonin Barak, in “zona grigia” al Verona e convinto della destinazione viola. La squadra mercato ci sta lavorando con la formula del prestito oneroso: si tratta per una cifra intorno ai due milioni di euro più dieci dell’eventuale riscatto. Gli scaligeri non paiono però propensi a fare un’operazione non a titolo definitivo.

L’altro nome caldo resta quello di Bajrami, profilo che piace ai Viola anche per il possibile inserimento di Zurkowski nella trattativa con l’Empoli. In giornata, è arrivata poi la chiusura dello stesso Kokcu, che potrebbe rimescolare le carte in direzione di Vranckx del Wolfsburg. Insomma, una mezzala è sicuro che arriverà, ma solo gli ultimi dieci giorni di mercato (e il passaggio in Conference?) sveleranno il suo nome.

In entrata, l’altro possibile colpo è in difesa. Nastasic e Quarta hanno già palesato le prime difficoltà come riserve e se la squadra superasse il Twente la società potrebbe concedersi anche un quinto centrale. O comunque un rinforzo di livello in quella posizione.

Fronte uscite. Ranieri lascia di nuovo, la Salernitana è pronta a riprenderselo, stavolta a titolo permanente. Benassi sembra destinato a rimanere: nonostante diverse offerte, vuole giocarsi le sue possibilità con Italiano. Stesso discorso per Kouamè. Dalla Germania all’Inghilterra, passando per l’Olanda, in tanti lo cercano ma l’ivoriano ha adesso la fiducia del tecnico. Duncan piace allo Spezia e Maleh all’Atalanta: muro della Fiorentina per entrambi.