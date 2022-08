Il punto sul mercato: Barak in pole mentre si pensa al campo. Conference League decisiva per mettere mano alla difesa

Nel giorno del ritorno in Europa della Fiorentina, le attenzioni sono tutte focalizzate sulla partita di questa sera. Ciò non significa che la società non stia continuando a lavorare sul mercato, ma difficilmente potremmo aspettarci colpi in questi giorni visti gli impegni ravvicinati con Twente ed Empoli.

Quello che possiamo dire è che una mezzala arriverà sicuramente e che Barak in questo momento è in cima alla lista. La Fiorentina inizialmente aveva chiesto un prestito, ma di fronte al “no” del Verona non ha mollato la presa. L’operazione, allora, si potrebbe fare anche a titolo definitivo magari mettendoci dentro dei bonus, contando che il giocatore vuole partire e che apprezzerebbe la destinazione viola.

Bajrami resta l’alternativa numero uno, mentre la pista estera porta a Kokcu senza tralasciare possibili nomi a sorpresa. Un altro tema che tiene banco è quello della difesa, direttamente legato ai preliminari di Conference League. Solo se la Fiorentina dovesse passarli, infatti, si andrebbe a prendere un altro difensore centrale. Nessuna novità sul fronte uscite con Zurkowski fortemente voluto dall’Empoli ma ancora sotto valutazione da parte di Italiano, e Benassi che è stato offerto allo Spezia ricevendo in cambio un secco “no”.