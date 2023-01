Il punto sul mercato: Barone è stato chiaro, nessun intervento in attacco. Gonzalez rimane a Firenze. Ufficiale il primo acquisto… forse anche l’unico?

La Fiorentina ha confermato il primo acquisto del suo mercato di gennaio: Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore viola. Arriva a Firenze a titolo definitivo, con un contratto fino a giugno 2023. Allo stesso tempo, è stato risolto il contratto di Pierluigi Gollini, tornato all’Atalanta per poi finire al Napoli in prestito con diritto di riscatto.

Sirigu sarà l’unico rinforzo del calciomercato della Fiorentina? Possibile, sicuramente non ci saranno interventi in attacco. Lo ha confermato il direttore generale Joe Barone pochi minuti fa, con dichiarazioni molto importanti. Rifiutata l’offerta del Leicester per Gonzalez. Chiuse le porte, dunque, a tutte le possibili piste per un eventuale centravanti in più: c’è piena fiducia nel materiale già a disposizione di Vincenzo Italiano.

Le parole di Barone arrivano in un momento cruciale e sono chiare, molto decise. La richiesta al tifo è più limpida che mai: un po’ di pazienza. Sintomo, evidentemente, del fatto che neanche l’ultima settimana di calciomercato regalerà botti scoppiettanti nonostante gli ultimi risultati negativi. Da risolvere, adesso, la questione Michele Cerofolini, che sembra in partenza direzione Carrarese.