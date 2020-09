Il punto sul mercato: Benassi decide per se stesso… e per Borja Valero. Il duello dell’attesa per Torreira mentre la Fiorentina si tiene la prelazione su Ricci

La legge delle uscite si impone anche sulle strategie della Fiorentina, specialmente per i profili di completamento rosa, quale sarebbe ad oggi Borja Valero. Lo spagnolo ha la squadra viola in cima alla propria lista dei preferenze ed è disponibile a parametro zero. Tutto o quasi però, dipende da Marco Benassi, qualora il centrocampista accettasse la corte del Verona: nelle prossime ore l’operazione potrebbe prendere quota e con l’uscita dell’ex granata il Borja 2.0 potrebbe davvero concretizzarsi.

Un binario parallelo invece per quanto riguarda Lucas Torreira: la situazione è chiara, con il calciatore che vuole tornare in Italia e Fiorentina e Torino maggiori interessate. Nessuna delle due però ad oggi può accontentare l’Arsenal, consce del fatto che i Gunners poi potrebbero scendere nella richiesta. Barone da un lato e Cairo dall’altro non hanno escluso l’uruguaiano, che però rappresenterebbe esborso pesante su entrambi i fronti. In ogni caso sarà un duello serrato ma ancora lungo.

Non c’è fretta invece per Samuele Ricci: il centrocampista dell’Empoli è obiettivo a lungo termine e a tranquillizzare la Fiorentina ci sono le operazioni già imbastite con Zurkowski e Terzic, a rinsaldare un rapporto molto proficuo (soprattutto sul fronte empolese) nelle ultime stagioni. E’ un’operazione che la società viola può gestire con calma e chiudere anche agli sgoccioli della sessione.

Ultime ore viola invece per Luca Ranieri, che andrà in prestito alla Salernitana.