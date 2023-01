Il punto sul mercato: Benassi lascia la Fiorentina direzione Cremona. In chiusura lo scambio Sirigu-Gollini… col paradosso di uno sguardo al futuro

Marco Benassi lascia la Fiorentina. Come appreso da Fiorentinanews.com, domani il numero 24 viola partirà per Cremona e comincerà la sua nuova avventura alla corte di Ballardini. La sua permanenza alla Cremonese durerà sei mesi, per poi fare ritorno a Firenze a giugno: la formula è quella del prestito secco.

In chiusura anche un altro affare, ovvero lo scambio di portieri tra Fiorentina e Napoli (con l’Atalanta di mezzo, che non si è opposta). Spalletti si prepara ad accogliere Pierluigi Gollini, mentre Salvatore Sirigu si appresta a raggiungere Firenze: il tutto potrebbe concretizzarsi entro circa 48 ore. Entro la fine della settimana, con ogni probabilità, la Viola avrà il suo nuovo secondo portiere.

La scelta di puntare su Sirigu come vice-Terracciano apre la strada a un altro indizio di mercato. No ai colpi pesanti in porta, perché l’obiettivo primario è scommettere tutto sul proprio materiale. In attesa che Tommaso Martinelli completi la sua crescita, i due portieri ricopriranno i rispettivi ruoli, salvo poi ‘cedere il posto’ al giovanissimo estremo difensore della Primavera.