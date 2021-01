Il punto sul mercato: Callejon e un addio solo rimandato? Pulgar non intoccabile per la Fiorentina ma il tempo ormai stringe

Ultime ore di questa tranquilla sessione di mercato per la Fiorentina e nel mirino ci sono le ultime situazioni da sistemare in uscita, con alcuni calciatori viola che sono cercati da chi ha ancora bisogno di completare la rosa. Uno di questi è José Callejon, che non è mai stato al centro del progetto tattico di Iachini e neanche di quello di Prandelli: il Granada per lui farebbe carte false ma non ha probabilmente il budget per pagare il suo stipendio da oltre 2 milioni di euro. Lo spagnolo è un gran professionista e se dovesse rimanere e giocare poco non creerebbe comunque problemi. La situazione verrebbe riproposta a giugno però, quando potrebbe chiedere di essere ceduto: ad oggi però la sua permanenza è più che probabile.

Situazione simile per Pulgar, che però di spazio teoricamente ne potrebbe trovare più facilmente. Su di lui dalla Liga, sponda Valencia, e dalla Premier, sponda Leeds, potrebbero arrivare anche diversi soldi, poco oltre i 10 milioni di euro ma la sensazione è che per la Fiorentina sia preferibile rinviare la monetizzazione piuttosto che trovare un sostituto da inserire in questi ultimi giorni. Per questo anche il cileno potrebbe rimanere a Firenze fino a fine stagione.