Il punto sul mercato: che traffico in difesa e la Fiorentina fa sul serio per Quarta Martinez! L’offerta al River Plate e le discussioni con l’Hertha

C’è aria di cambiamenti in difesa per quanto riguarda la Fiorentina: del resto il Milan dopo aver ceduto Paquetà ha liquidità da investire su un difensore e a Pioli piacciono, ovviamente, sia Milenkovic che Pezzella. Sul serbo la Fiorentina non intende abbassare le pretese, sul capitano invece qualche margine c’è perché il rinnovo del contratto ancora non arriva e il prezzo sarebbe molto più basso. E allora il club gigliato è molto attivo anche sul possibile sostituto: si tratta di Lucas Quarta Martinez, centrale argentino del River Plate, classe ’96, per il quale Pradè ha proposto il classico prestito con obbligo di riscatto. Il club di Buenos Aires per il momento vorrebbe monetizzare mentre il difensore ha già dato l’assenso al passaggio in viola. Resta da capire se questo movimento è orientato a inserire un titolare in più in rosa o per sostituire un partente.

La stessa formula la Fiorentina la vorrebbe usare anche con l’Hertha Berlino per Piatek ma anche qui la risposta dei tedeschi non è stata proprio entusiasta. A gennaio d’altronde, il polacco arrivò per circa 25 milioni e e dopo meno di un anno la società berlinese vorrebbe rientrare almeno di una bella fetta di spesa. E da non sottovalutare c’è anche lo stipendio di Piatek, sui 4 milioni, una cifra che a Firenze sarebbe come minimo dimezzata in caso di accordo per il suo trasferimento.