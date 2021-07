Il punto sul mercato: Ci sarà un Milenkovic da rimpiazzare. E’ un mister X in mezzo al campo l’oggetto del desiderio “nascosto”?

E’ terminata con tanti gol anche la terza uscita stagionale della Fiorentina in quel di Moena dove era presente tutta la dirigenza della Fiorentina al gran completo.

In serata, con ogni probabilità, per il Direttore Sportivo Pradè e il DT Burdisso, ci sarà occasione per scambiare qualche battuta con Vincenzo Italiano in chiave mercato.

Se la situazione riguardante German Pezzella è ancora tutta in divenire, sembra quasi scontato il futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo classe ’97 non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e in tutto l’arco della durata del mercato, il club viola cercherà di piazzare il centrale al miglior offerente.

Da settimane, la caccia è dunque aperta ad almeno un centrale di difesa. Certi del posto in rosa per la prossima stagione il brasiliano Igor e il campione del Sud America Martinez Quarta.

L’altro ruolo attualmente scoperto è quello del play basso. Il rientro di Erick Pulgar in Italia è imminente e Italiano valuterà anche la posizione del cileno. Ma la sensazione è che la Fiorentina in quella posizione di campo, potrà tornare prepotentemente sul mercato.

Fermo restando che Nico Gonzalez resta un grande investimento, sarà il regista l’oggetto del desiderio “nascosto” della squadra mercato viola?