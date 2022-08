Il punto sul mercato: Ciao Dragowski, Biraghi piace in Inghilterra. Milenkovic ed un rinnovo sempre più vicino. Lo Celso-Bajrami, ecco la situazione

Nessun club ha affondato il colpo ed ora Nikola Milenkovic è vicino ad un rinnovo che sembrava impossibile appena qualche settimana fa. Il difensore serbo classe ’97 è pronto a firmare per 3 anni con la Fiorentina e continuare a guidare la retroguardia gigliata. Entro un paio di giorni la dirigenza viola e Ramadani definiranno i dettagli dell’accordo, Milenkovic diventerà il giocatore più pagato della Fiorentina. Piace al Nottingham Forest l’attuale capitano gigliato Biraghi. Gli inglesi hanno offerto 6 milioni di euro per il cartellino del mancino lombardo, 10 milioni per 4 anni al calciatore. Al momento il calciatore resta a Firenze, ma se gli inglesi dovessero alzare parecchio l’offerta le cose potrebbero cambiare improvvisamente.

Sempre più vicino all’addio Bartlomiej Dragowski. Il portiere sta per firmare per lo Spezia, e si trasferirà a titolo definitivo in Liguria. Circa 2 milioni e mezzo di euro la cifra che verserà la squadra di Platek alla Fiorentina. La squadra viola si è assicurata anche il 50% della rivendita. Nell’accordo tra Dragowski e lo Spezia dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria da 9 milioni di euro.

E la mezzala? Lo Celso del Tottenham è l’obiettivo numero uno della Fiorentina e la prima richiesta di mister Italiano. La dirigenza londinese attende la formalizzazione di un’offerta da parte di Fiorentina e Villarreal. Gli spagnoli oggi sono la destinazione preferita da Lo Celso che però sembra aver aperto ad un futuro in Serie A. Bajrami è il piano di riserva, anche se non costa poco. Il tecnico dell’Empoli Zanetti vorrebbe tenerlo, ma il giocatore abbraccerebbe subito l’avventura in viola. Diverse caratteristiche, Bajrami è anche 3 anni più giovane e molto più inesperto del nazionale argentino. Due giocatori diversi, con le valutazioni della Fiorentina che sono collegate anche all’esito del Playoff di Conference League, passaggio inevitabilmente chiave della stagione viola.