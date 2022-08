Il punto sul mercato: contro il Twente un match che deciderà anche le ultime mosse viola, attesa per l’arrivo di Barak

Una partita importante per la stagione e anche per il mercato della Fiorentina. Contro il Twente la squadra di Vincenzo Italiano si gioca molto: una qualificazione che potrebbe rilanciare il club viola in Europa dopo tanti anni di assenza e qualche colpo che potrebbe arrivare per rinforzare la rosa. Una decisione in tal senso sarà presa domani, quando il futuro della squadra viola sarà sicuramente più chiaro. In ballo un rinforzo in difesa e un altro colpo in mezzo al campo.

Intanto Barak arriverà indipendentemente da quello che sarà stasera, con le visite mediche fissate nel fine settimana e un contratto pronto fino al 2027. La società viola ha voluto un centrocampista offensivo forte, per rimpolpare un reparto scarno di profili atti all’attaccare l’area di rigore avversaria e con la dote del gol.

Si pensa poi anche alle uscite, che dipenderanno molto anche dalle famose liste che la società viola dovrà compilare per la Serie A e, speriamo, per la Conference League. I nomi caldi sono quelli di Zurkowski e Kouame, ma ogni decisione è rimandata a dopo il fischio finale di Twente-Fiorentina. Oggi attenzione massima al campo.