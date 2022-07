Il punto sul mercato: Dodô atteso a Moena settimana prossima. Barone vuole tenere Milenkovic, ma resta quella promessa…

Dopo gli arrivi di Gollini, Mandragora e Jovic il mercato in entrata della Fiorentina si fermerà per un po’, dando spazio alle uscite di quei giocatori che non rientrano nei piani di Italiano. Gli acquisti, comunque, presto diventeranno quattro perché l’affare Dodô è praticamente chiuso. Si lavora sugli ultimi dettagli, con la volontà di far arrivare il brasiliano in tempo per la seconda settimana di ritiro a Moena.

Le uscite, dicevamo. La notizia di oggi è l’interessamento del Cosenza per Toci, attaccante classe 2033 della Primavera viola. Pulgar e Dragowski poi hanno le valigie in mano non essendo neanche saliti a Moena, con il secondo che alla fine andrà all’Espanyol. Da capire se nell’affare rientrerà Pedrosa, oppure se il club spagnolo offrirà l’intera cifra richiesta dalla Fiorentina. Spazio poi alla questione Milenkovic: Barone ha detto di volerlo tenere, ma rimane la promessa fatta lo scorso anno al serbo. In caso di offerta da parte di una big, se lui lo vorrà potrà salutare Firenze.

Si aprirebbe, nel caso, il casting per sostituirlo che ad oggi comprende un nome su tutti: Robin Le Normand. Il difensore della Real Sociedad costa tanto, ma al tempo stesso piace alla Fiorentina che aspetta di incassare qualcosa per capire se sia un’operazione fattibile. Più sullo sfondo l’ipotesi Kumbulla, dato che la Roma non sembra così intenzionata a cederlo.