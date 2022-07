Il punto sul mercato: Dodò è sbloccato, visite fissate. Bremer allontana Milenkovic da Vlahovic? Intanto si muovono i giovani in uscita

La notizia del giorno è sicuramente quella tanto attesa da tutti i tifosi viola: Dodò arriverà domani a Firenze per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FiorentinaNews.com, il giorno X delle visite mediche sarà giovedì. E qui arriva la brutta notizia. Ovvero il fatto che, vista la chiusura del ritiro di Moena domenica, è improbabile che il laterale brasiliano raggiunga i suoi nuovi compagni in montagna. Ad ogni modo finalmente la situazione si è sbloccata e il giocatore è atteso nelle prossime ore nel capoluogo toscano.

Sul fronte uscite, oggi si registra l’importante passo in avanti della Juventus per Bremer. Il Torino infatti ha accettato l’offerta bianconera e presto il centrale brasiliano rimpiazzerà De Ligt. Ciò potrebbe aprire degli spiragli per la permanenza in viola di Milenkovic. Ma non è detta affatto l’ultima parola. Anzi, come è ben noto, le vie del mercato sono infinite e la squadra di Vlahovic non è l’unica in Serie A in pressing sul n° 4 viola. Sempre nel reparto difensivo, è da registrare l’interesse del Valladolid per Matija Nastasic, in uscita (da gennaio scorso) dalla Fiorentina.

Per quanto riguarda le uscite “minori”, si registra movimento nel ritiro di Moena. Il promettente Niccolò Pierozzi è vicino all’approdo in Serie B, mentre il più giovane Gentile potrebbe accasarsi alla Pro Vercelli (squadra che ha già preso in prestito Corradini). E’ inoltre ufficiale il trasferimento del portiere classe 2003 Ricco al Ravenna.