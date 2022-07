Il punto sul mercato: Dodò è viola, queste le cifre. Jovic domani arriva in città… e Gollini lo segue? Intanto escono tre giovani e la fila per Milenkovic si allunga

Il mercato viola è partito in quarta. Letteralmente. Gli acquisti messi a segno, anche se finora solo Mandragora è stato ufficializzato, sono proprio quattro. Jovic, Gollini e da oggi Dodò lo seguiranno presto. Per il serbo non si contano più le ore che mancano al suo approdo in città: domani è atteso a Firenze per le visite mediche. Stessa procedura anche per Gollini, che potrebbe arrivare sabato. Intanto, nella giornata di oggi è stata completata l’operazione Dodò: il brasiliano arriva alla Fiorentina per 14 milioni di euro + 4 di bonus dallo Shaktar. Il suo contratto sarà maxi, cinque anni fino al 2027.

Sul fronte uscite, oggi è stato il turno di tre prodotti del vivaio: Spalluto alla Ternana, Agostinelli alla Reggina e Frison al Fiorenzuola. L’ufficialità è arrivata soltanto di quest’ultimo, ma a breve verranno messi nero su bianco anche gli altri. In Prima Squadra, l’indiziato numero uno a lasciare è sempre il solito: Nikola Milenkovic è richiestissimo in Serie A e i club interessati al momento non sono pochi. Inter, Juventus, Napoli e Milan: le prime quattro dell’ultima classifica, in ordine di intensità di contatti con Ramadani, lo cercano in caso di partenze illustri in difesa.