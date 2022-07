Il punto sul mercato: domani la presentazione di Mandragora, per Jovic una formula inedita. Gollini, a breve l’ufficialità

Questa che sta per concludersi è stata sicuramente la giornata di Daniele Pradè. Il ds viola, nella conferenza fiume sul mercato della Fiorentina, ha trattato diversi temi caldi del mercato. A cominciare dal primo acquisto ufficiale, Rolando Mandragora, che verrà presentato domani alle 12 a Coverciano alla presenza di Joe Barone.

Sul fronte più interessante, quello relativo a Luka Jovic, il direttore non si è scomposto: la trattativa è ancora in corso, ma tutti i segnali portano alla sua chiusura. Da questo punto di vista, è particolare la formula dell’affare col Real. Si tratterà infatti di un trasferimento a titolo definitivo in cui i Blancos pagheranno la buonuscita al calciatore, contribuendo all’ingaggio diviso con la Fiorentina. Inoltre, gli spagnoli manterranno il 50% sulla futura rivendita, ma soltanto nei primi due anni di contratto di Jovic con i viola. Scaduto quel termine, infatti, il calciatore sarà libero di rinnovare (per altri due anni a 5 milioni a stagione) oppure di andarsene a zero ovunque vorrà.

Sempre dalle parole di Pradè si sono avute altre indicazioni sul mercato. Per Gollini manca veramente pochissimo al nero su bianco: a breve l’ex Fiorentina firmerà un nuovo contratto. Dodò è un altro profilo seguito, così come Marlon, anche se in quel caso entra in gioco il discorso sugli extracomunitari. Per le uscite, Milenkovic è pronto a essere lasciato nel caso di offerte dai top club, mentre per Dragowski si cerca una destinazione che vada bene a tutte le parti. Infine, Kokorin verrà nuovamente valutato da Italiano, ma non è da escludere una rescissione consensuale. Parola di Daniele Pradè.