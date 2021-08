Il punto sul mercato: due giocatori escono dalla lista dei possibili acquisti. L’incognita Pezzella e l’eterna telenovela Lirola

Nel giorno della presentazione ufficiale di Nico Gonzalez, il mercato della Fiorentina non fa registrare sviluppi significativi. Restano in stand-by le situazioni legate a Milenkovic e Lirola, con il primo decisamente più avanti sulla via dei saluti. D’altronde il suo passaggio al West Ham resta una questione di ore, mentre per quanto riguarda Lirola continua a persistere la distanza tra le richieste della Fiorentina e le intenzioni del Marsiglia. Chissà che Italiano alla fine non si ritrovi a disposizione l’esterno spagnolo, che però nel caso partirebbe dalla scomoda posizione di chi non ha mai nascosto di voler lasciare la Fiorentina.

Se in entrata gli unici nomi davvero concreti sono quelli di Nastasic e Zappacosta (quest’ultimo più sullo sfondo), la giornata di oggi ha invece fatto registrare una serie di ormai ex obiettivi che sicuramente non vestiranno la maglia viola. Su tutti Simy, ad un passo dalla Salernitana per 6 milioni, ma anche Gonzalo Montiel, il cui trasferimento al Siviglia sembra cosa fatta.

Da registrare il possibile interesse del Torino per German Pezzella, che però non ha ancora preso una posizione chiara riguardo la sua volontà. Il futuro dell’argentino resta un mistero, in attesa di capire se Italiano punterà su di lui nelle prime partite ufficiali. Infine il capitolo giovani: Gori andrà al Cosenza, da capire solo se in tempo per la sfida di Coppa Italia proprio contro la Fiorentina. Ferrarini, invece, si prepara a giocare un altro campionato di Serie B con la maglia del Perugia.