Il punto sul mercato: Due giovani in prestito e i dubbi su Maleh. Milenkovic ai saluti, Vlahovic vicino al rinnovo nonostante una nuova pretendente

Sono ore calde per due pedine importanti della rosa della Fiorentina: Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda il difensore, diversi media tra cui quelli inglesi confermano una chiusura della trattativa con il West Ham ormai vicinissima. Le parti oggi hanno discusso gli ultimi dettagli, e i prossimi giorni potrebbero essere quelli buoni per i saluti ufficiali del serbo.

Quanto a Vlahovic, si respira un cauto ottimismo in merito al rinnovo del contratto. La questione da definire è quella relativa alla clausola rescissoria, ma l’accordo non sembra lontano. Nel frattempo ovviamente gli estimatori del centravanti non mollano la presa, da ultimo l’Atletico Madrid che è pronto ad offrire una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Trattenere Vlahovic però è troppo importante e l’impressione è che Commisso per primo stia spingendo in questa direzione.

Sempre in stallo la questione Lirola, con il giocatore che vuole solo il Marsiglia nonostante i tentativi di convincimento da parte di Italiano. La pazienza della Fiorentina però ha un limite e se il club francese non porterà nelle prossime ore i soldi richiesti (12 milioni) Lirola rimarrà in riva all’Arno, volente o nolente. In prestito al Fiorenzuola l’ex capitano della Primavera Mattia Fiorini, mentre domani potrebbe arrivare l’ufficialità per Gori in prestito secco al Cosenza. Da capire se un’operazione simile potrà essere fatta anche con Maleh, per il quale ha dimostrato interesse soprattutto lo Spezia.